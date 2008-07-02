Меню yahoo и форма для поиска

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки106 просмотров

Нужно сделать менюшку как на yahoo.com только 5 секций, показываться должна одинаково во всех браузерах и на странице их будет размещаться 3 штуки, все будут работать автономно со своим контентом. Плюс красивая форма для поиска, желательно что то похожее на то что здесь: http://www.bigmir.net/.

17 лет назад
state-line
Алексей 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
9 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Maestro-studio
Антон 
34 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
26 отзывов
17 лет назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик, приятно работать, оплата без задержки

Заявки фрилансеров

Maestro-studio
Антон 
34 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
26 отзывов
17 лет назад

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