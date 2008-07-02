Меню yahoo и форма для поиска

Нужно сделать менюшку как на yahoo.com только 5 секций, показываться должна одинаково во всех браузерах и на странице их будет размещаться 3 штуки, все будут работать автономно со своим контентом. Плюс красивая форма для поиска, желательно что то похожее на то что здесь: http://www.bigmir.net/.