Требуется сделать качественный дизайн для сайта. Так же комплект баннеров (gif) Оплата договорная, вебмани (вмз) ася 608061
Качественный дизайн сайта
Необходимо зделать красивый дизан для сайта игры.
Сверстать этот дизайн забив все стили в css.
Сумма до 400$
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