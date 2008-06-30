Суть: Ищу дизайнера либо группу специалистов, которые должны создать дизайн для сайта посвященный Железобетонным конструкциям, их производство и доставка. Точное техническое задание есть. Требование: Требуется создать три уникальных дизайна на ...
Редизайн сайта
Сайт, посвященный аудиту, экспертной оценке предприятий и прочее в этой сфере.
Бюджет 3000 рублей.
Адекватно реагирую на возможные изменения, при обоснованном предложении.
Сроки - очень срочно!
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