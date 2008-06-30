Несложный диз для каталога подержанных авто

Нужен простой (а также не очень дорогой) дизайн сайта для купли-продажи подержанных автомобилей. Главные требования - преподносить посетителю предложения СРАЗУ блоками (маленькая фотка и немного описания) никакой лишей воды в дизайне. Нужно учесть огромную форму поиска. Цвет - светлый. Меньше графики, больше текстов, чтобы поисковые машины могли это всё индексировать.