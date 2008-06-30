Вывод картинок перенести с другого сайта-примера. Внести изменения в шаблоны, из которых "собираются" страницы. Шаблоны и сайт-пример предоставим по e-mail дополнительно. Необходимо вставить желаемый нами дизайн, вставить готовые скрипты и настроить их под нас. ...
Дизайн для строительного сайта
Необходимо разработать дизайн макет для строительного сайта. Очень нравится, как реализовано mirax.ru. Хотелось бы нечто не уступающее в стильности и качестве. Бюджет 4000-5000руб. Интересуют предложения от адекватных исполнителей.
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