Сделать новый и поменять! Логотип и стиль компании предоставлю! Сайт находится www.ufaservice.net - будет находится www.taigeta.com, сайт проиводителя taigeta.ru, но это не пример.
Редизайн сайта
* описание продуктов и услуг банка;
* оперативное информирование Клиентов об условиях работы Банка, его тарифах, ставках и т.д.;
* рубрика новостей, освещающая жизнь банка в активном режиме;
* повышение престижа Банка через качественное описание работы Банка по предоставлению услуг Клиентам;
* представление Банка для зарубежных партнеров;
* информирование о вакансиях в Банке.
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