Редизайн сайта

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт42 заявки354 просмотра

* описание продуктов и услуг банка;

* оперативное информирование Клиентов об условиях работы Банка, его тарифах, ставках и т.д.;

* рубрика новостей, освещающая жизнь банка в активном режиме;

* повышение престижа Банка через качественное описание работы Банка по предоставлению услуг Клиентам;

* представление Банка для зарубежных партнеров;

* информирование о вакансиях в Банке.

17 лет назад
kuanysh
49 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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