Сделать шаблон для DLE

Необходимо создать готовый шаблон для сайта на основе DLE движка.

Направление сайта - строительство и ремонт.

На данный момент есть два дизайна

http://mezhtransstroy.ru

и http://old.mezhtransstroy.ru

На первом варианте общее представление о том как должен будет выглядеть дизайн сайта.

На втором адресе, вы можете увидеть логотип компании который должен быть в дизайне (фото двух парней, квадраты, циркуль и пр.)

Тот вариант который расположен на первом адресе не устраивает, основное требование дизайна, использование логотипа на ширину от 70 до 100 % по ширине шапки.

Задание: создать готовый шаблон для DLE используя данный логотип (на http://old.mezhtransstroy.ru) (также данный логотип есть в psd файле),учитывая специфику сайта (строительство и ремонт).

Форма регистрации и входа на сайте в дизайне не нужна.

ICQ: 388-021-174