Необходимо создать готовый шаблон для сайта на основе DLE движка. Направление сайта - строительство и ремонт. На данный момент есть два дизайна http://mezhtransstroy.ru и http://old.mezhtransstroy.ru На ...
Создание дизайна и флеш анимаций для сайта
Суть:
Ищу дизайнера либо группу специалистов, которые должны создать дизайн для сайта посвященный Железобетонным конструкциям, их производство и доставка. Точное техническое задание есть.
Требование:
Требуется создать три уникальных дизайна на выбор заказчику. После утверждения дизайна потребуется доработка нескольких внутренних страниц, так же нужна будет доработка элементов.
Потребуется разработка флеш анимации:
1) Схемы проезда
2) Персонажа по типу Скрепиж в программе Word 2003
Все должно быть выполнено на высшем уровне. Все три макета должны быть разными с хорошими идеями. На протяжения всего проекта потребуется ваша помощь в доработке, так что нужны люди готовые плодотворно сотрудничать, на протяжении всей разработки.
От вас требуется портфолио и стоимость данного проекта. Прошу писать сразу на почту:
Способы оплаты:
Оплата будет произведена после ПОЛНОГО завершения проекта.
В случаи успеха гарантированное сотрудничество в дальнейшем.
В аську просьба не стучатся.
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