Создание дизайна и флеш анимаций для сайта

Суть:

Ищу дизайнера либо группу специалистов, которые должны создать дизайн для сайта посвященный Железобетонным конструкциям, их производство и доставка. Точное техническое задание есть.

Требование:

Требуется создать три уникальных дизайна на выбор заказчику. После утверждения дизайна потребуется доработка нескольких внутренних страниц, так же нужна будет доработка элементов.

Потребуется разработка флеш анимации:

1) Схемы проезда

2) Персонажа по типу Скрепиж в программе Word 2003

Все должно быть выполнено на высшем уровне. Все три макета должны быть разными с хорошими идеями. На протяжения всего проекта потребуется ваша помощь в доработке, так что нужны люди готовые плодотворно сотрудничать, на протяжении всей разработки.

От вас требуется портфолио и стоимость данного проекта. Прошу писать сразу на почту:

[email protected]

Способы оплаты:

Оплата будет произведена после ПОЛНОГО завершения проекта.

В случаи успеха гарантированное сотрудничество в дальнейшем.

В аську просьба не стучатся.