Создание дизайна и флеш анимаций для сайта

$750
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен14 заявок356 просмотров

Суть:

Ищу дизайнера либо группу специалистов, которые должны создать дизайн для сайта посвященный Железобетонным конструкциям, их производство и доставка. Точное техническое задание есть.

Требование:

Требуется создать три уникальных дизайна на выбор заказчику. После утверждения дизайна потребуется доработка нескольких внутренних страниц, так же нужна будет доработка элементов.

Потребуется разработка флеш анимации:

1) Схемы проезда

2) Персонажа по типу Скрепиж в программе Word 2003

Все должно быть выполнено на высшем уровне. Все три макета должны быть разными с хорошими идеями. На протяжения всего проекта потребуется ваша помощь в доработке, так что нужны люди готовые плодотворно сотрудничать, на протяжении всей разработки.

От вас требуется портфолио и стоимость данного проекта. Прошу писать сразу на почту:

[email protected]

Способы оплаты:

Оплата будет произведена после ПОЛНОГО завершения проекта.

В случаи успеха гарантированное сотрудничество в дальнейшем.

В аську просьба не стучатся.

17 лет назад
Reverent1985
Тимофей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

wersii
Степан 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
2 отзыва(-1)
17 лет назад
$750
Отличная работа! Я доволен на 101% - красивые работы, креативные решения, отзывчивость, оперативность и все это не только мои слова, но и подкрепленная, законченная работа на высшем пилотаже. Готов работать с Алексеем и дальше, для решения поставленных задач моей студии. Внимания пользуйтесь услугами Алексея, и вы не только останетесь довольны его работами, но и приятным отношением к каждому заказчику!
Прекрасный заказчик, очень комфортно общаться, проффесионально подходит к работе. Лучшие рекоммендации.

Заявки фрилансеров

wersii
Степан 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
2 отзыва(-1)
17 лет назад

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