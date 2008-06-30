Нужен дизайн и верстка страниц сайта интернет-магазина сантехники по данному аналогу www.sanexpo.ru с последующим возможным дополнением.Просьба указывать сроки и стоимость работ.
Вставить ленточку на дизайн сайта
Необходимо вставить ленточку на имеющийся дизайн....
место где будет ленточка я обозначил, нужно подобрать подходящий цвет (к примеру коричневатый или цвета пергамента) вообщем чтоб смотрелось и сделать надпись старинными шрифтом....
работа мелочная, результаты можете присылать на [email protected]
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