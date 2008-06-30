Нужно сделать дизайн и верстку. Интернет-магазин.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт33 заявки377 просмотров

Нужно сделать дизайн и верстку страниц сайта Интернет-магазина.

Требования:

- использование CSS

- верстка XHTML 1.0 Strict

- минимум графики, стиль "Дзен" :)

- цветовое решение (фон белый, синий, охра)

Пример представления товара www.amazon.com

Указывайте сроки и стоимость.

CSS
17 лет назад
d-avdeev
Dmitry 
52 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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