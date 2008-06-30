Привязка дизайна к UMI CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок165 просмотров

Имеется стандартный трехколоночный дизайн, необходимо привязать к UMI CMS

Требуется специалист с опытом работы с данной системой.

Подробности отправлю в аську или на почту.

17 лет назад
Jekos
44 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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