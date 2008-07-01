Редизайн корпоративного сайта - каталога товаров

Необходимо вставить ленточку на имеющийся дизайн.... место где будет ленточка я обозначил, нужно подобрать подходящий цвет (к примеру коричневатый или цвета пергамента) вообщем чтоб смотрелось и сделать надпись старинными шрифтом.... работа ...