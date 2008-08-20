Дизайн сайта игровой тематики, желательна верстка

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Завершен34 заявки454 просмотра

Необходимо выполнить дизайн сайта по тематике Диабло-3. Желательно, но не обязательно сверстать для Джумлы.

Артворк Д3 здесь: http://ve3d.ign.com/articles/news/39572/Diablo-III-Artwork-Overload

Joomla
17 лет назад
Dep
125 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

batonych
39 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$300
Несмотря ни на что работа доделана до конца.

Заявки фрилансеров

batonych
39 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад

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