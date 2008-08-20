Требуется сделать качественный дизайн для сайта. Так же комплект баннеров (gif) Оплата договорная, вебмани (вмз) ася 608061
Дизайн сайта игровой тематики, желательна верстка
Необходимо выполнить дизайн сайта по тематике Диабло-3. Желательно, но не обязательно сверстать для Джумлы.
Артворк Д3 здесь: http://ve3d.ign.com/articles/news/39572/Diablo-III-Artwork-Overload
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужны красивые меню для интернет портала. Пример http://obozrevatel.com/ под верхним баннером горизонтальное меню, нажимаем кнопочку все сервисы, выезжает окошко. Нужно точно такое же. Указание цены в предложении облегчит взаимопонимание. Вопросы в аську 477-302-251Завершен17 лет назад
Необходимо выполнить редизайн и небольшую реструктуризацию сайта - каталога товаров (оборудование). Помимо этого, необходимо прикрутить новый дизайн к любой существующей CMS (по функциональности вполне устраивает ShopCMS). Более подробное описание проекта - по запросу.Закрыт17 лет назад
Имеется стандартный трехколоночный дизайн, необходимо привязать к UMI CMS Требуется специалист с опытом работы с данной системой. Подробности отправлю в аську или на почту.Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется убрать некоторые ненужные элементы дизайна и устранить ошибки.Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо вставить ленточку на имеющийся дизайн.... место где будет ленточка я обозначил, нужно подобрать подходящий цвет (к примеру коричневатый или цвета пергамента) вообщем чтоб смотрелось и сделать надпись старинными шрифтом.... работа ...Закрыт17 лет назад
Нужен дизайн и верстка страниц сайта интернет-магазина сантехники по данному аналогу www.sanexpo.ru с последующим возможным дополнением.Просьба указывать сроки и стоимость работ.Дизайн сайтов54 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужно сделать дизайн и верстку страниц сайта Интернет-магазина. Требования: - использование CSS - верстка XHTML 1.0 Strict - минимум графики, стиль "Дзен" :) - цветовое решение (фон белый, синий, охра) ...Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $125
Сайт, посвященный аудиту, экспертной оценке предприятий и прочее в этой сфере. Бюджет 3000 рублей. Адекватно реагирую на возможные изменения, при обоснованном предложении. Сроки - очень срочно!Закрыт17 лет назад
- $750
Суть: Ищу дизайнера либо группу специалистов, которые должны создать дизайн для сайта посвященный Железобетонным конструкциям, их производство и доставка. Точное техническое задание есть. Требование: Требуется создать три уникальных дизайна на ...Завершен17 лет назад