Требуется сделать качественный дизайн для сайта. Так же комплект баннеров (gif) Оплата договорная, вебмани (вмз) ася 608061
Дизайн сайта
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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