Замена надписей в дизайне

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок152 просмотра

Требуется переписать слова в дизайне (с русского на английский). Все неоходимые материалы есть.

Срочно!

17 лет назад
Anna_Lebedeva
Анна 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад

Выбранный исполнитель

MasterDyn
Юрий 
65 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
21 отзыв
17 лет назад
$10

Заявки фрилансеров

MasterDyn
Юрий 
65 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
21 отзыв
17 лет назад

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