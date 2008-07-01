Дорисовать домик

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок319 просмотров

Есть эскиз дизайна, на нем слева есть здание.... надо его заменить... поставить другой дом, возможно не такой современный но что бы видно было что что-то связана со стройкой и по цвету подходило!! Помогите пожалуйста!

Благодарю!

17 лет назад
caH4ec
38 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн+логотип+верстка магазина MediaDevice

    $1000

    Для вновь открываемого проекта MediaDevice.ru требуется дизайн+верстка. Тематика интернет магазина – автомобильные телевизоры, магнитолы, парктроники, автомобильные камеры переднего и заднего вида, беспроводные гарнитуры и т.п. (пример товаров можно увидеть здесь www.brasletik.ru/car/ ) ...

    CSSHTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Дизайн для мп3 сайта

    Требуется сделать качественный дизайн для сайта. Так же комплект баннеров (gif) Оплата договорная, вебмани (вмз) ася 608061

    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Меню на JAVA & AJAX

    Нужны красивые меню для интернет портала. Пример http://obozrevatel.com/ под верхним баннером горизонтальное меню, нажимаем кнопочку все сервисы, выезжает окошко. Нужно точно такое же. Указание цены в предложении облегчит взаимопонимание. Вопросы в аську 477-302-251

    AJAXJava
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Редизайн корпоративного сайта - каталога товаров

    Необходимо выполнить редизайн и небольшую реструктуризацию сайта - каталога товаров (оборудование). Помимо этого, необходимо прикрутить новый дизайн к любой существующей CMS (по функциональности вполне устраивает ShopCMS). Более подробное описание проекта - по запросу.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Привязка дизайна к UMI CMS

    Имеется стандартный трехколоночный дизайн, необходимо привязать к UMI CMS Требуется специалист с опытом работы с данной системой. Подробности отправлю в аську или на почту.

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад