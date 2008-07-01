Для вновь открываемого проекта MediaDevice.ru требуется дизайн+верстка. Тематика интернет магазина – автомобильные телевизоры, магнитолы, парктроники, автомобильные камеры переднего и заднего вида, беспроводные гарнитуры и т.п. (пример товаров можно увидеть здесь www.brasletik.ru/car/ ) ...
Дорисовать домик
Есть эскиз дизайна, на нем слева есть здание.... надо его заменить... поставить другой дом, возможно не такой современный но что бы видно было что что-то связана со стройкой и по цвету подходило!! Помогите пожалуйста!
Благодарю!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад
Требуется сделать качественный дизайн для сайта. Так же комплект баннеров (gif) Оплата договорная, вебмани (вмз) ася 608061Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен дизайн сайтаЗавершен17 лет назад
Требуется переписать слова в дизайне (с русского на английский). Все неоходимые материалы есть. Срочно!Закрыт17 лет назад
- $400
Необходимо зделать красивый дизан для сайта игры. Сверстать этот дизайн забив все стили в css. Сумма до 400$Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо выполнить дизайн сайта по тематике Диабло-3. Желательно, но не обязательно сверстать для Джумлы. Артворк Д3 здесь: http://ve3d.ign.com/articles/news/39572/Diablo-III-Artwork-OverloadЗавершен17 лет назад
Нужны красивые меню для интернет портала. Пример http://obozrevatel.com/ под верхним баннером горизонтальное меню, нажимаем кнопочку все сервисы, выезжает окошко. Нужно точно такое же. Указание цены в предложении облегчит взаимопонимание. Вопросы в аську 477-302-251Завершен17 лет назад
Необходимо выполнить редизайн и небольшую реструктуризацию сайта - каталога товаров (оборудование). Помимо этого, необходимо прикрутить новый дизайн к любой существующей CMS (по функциональности вполне устраивает ShopCMS). Более подробное описание проекта - по запросу.Закрыт17 лет назад
Имеется стандартный трехколоночный дизайн, необходимо привязать к UMI CMS Требуется специалист с опытом работы с данной системой. Подробности отправлю в аську или на почту.Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется убрать некоторые ненужные элементы дизайна и устранить ошибки.Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт17 лет назад