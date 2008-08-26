Дизайн+логотип+верстка магазина MediaDevice

Для вновь открываемого проекта MediaDevice.ru требуется дизайн+верстка. Тематика интернет магазина – автомобильные телевизоры, магнитолы, парктроники, автомобильные камеры переднего и заднего вида, беспроводные гарнитуры и т.п.

(пример товаров можно увидеть здесь www.brasletik.ru/car/ )

Требуется дизайн главной страницы, страницы каталога, страницы подробного описания товара, информационной страницы, логотип сайта. По мимо самого дизайна – требуется его верстка в HTML на CSS стилях.

Шаблоны из темплейтера не принимаются. Срок 2 недели.