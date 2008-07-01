Для вновь открываемого проекта MediaDevice.ru требуется дизайн+верстка. Тематика интернет магазина – автомобильные телевизоры, магнитолы, парктроники, автомобильные камеры переднего и заднего вида, беспроводные гарнитуры и т.п. (пример товаров можно увидеть здесь www.brasletik.ru/car/ ) ...
Нужно срисовать дизайн с картинки
Есть скрин дизайна, нужен нарисовать почти такой же как на картинке.
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