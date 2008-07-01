Сайт рекрутинговой компании INDIGO

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт19 заявок329 просмотров

1. Задача – сайт для отечественной рекрутинговой компании www.indigo.co.ua

(Пример: http://my.monster.co.uk/Account/Account.aspx)

2. Аудитория сайта: ОСНОВНАЯ отделы кадров отечествнных компаний,

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ: соискатели (люди, которые ищут работу). Уровень

«компьютерной грамотности»: от низкого до среднего.

3. Цвета: Фон – белый; основной текст черный; лого, меню, ссылки –

синий/индиго, бэкграунд для форм, врезок, плашек: светло-голубой, светло-

розовый, кремовый; графические элементы: мягкие,тепплые цвета: розовый,

светло-оранжевый, салатневый;

4. Стиль оформления – Aero (как тут http://work.com.ua/jobs/) или «Лебедевский»

(как тут http://www.artlebedev.ru/news/)

5. На каждой станице должны быть фотографии с лицами людей (представителей

различных профессий) либо «гламурненькие картинки» (типа тех что внизу).

[как рисование картинок отразится на стоимости?]

17 лет назад
dimson_dp_ua
44 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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