Дизайн сайта кафе

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт57 заявок539 просмотров

Необходимо создать дмзайн сайта кафе, по готовому ТЗ за относительно приемлимое время. Бюджет 500$, за наличный расчет, соответсвенно желательное местообитания исполнителя — Москва или МО.

17 лет назад
angor
36 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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