Сайт с подушками

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен49 заявок610 просмотров

Описание в прикрепленном файле.

Бюджет 8000р.

P.S. по сути надо просто сделать хорошую иллюстрацию всё остальное дело 10 мин.

17 лет назад
romanp
Роман 
41 год
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

nicoss
41 год
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
$250
3 дня
Проверено РосИнфоТех
Интересный проект, толковое ТЗ, уместные замечания, адекватные дополнения, своевременная оплата - по-моему замечательный итог работы с Романом.

Заявки фрилансеров

nicoss
41 год
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад

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