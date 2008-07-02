Для вновь открываемого проекта MediaDevice.ru требуется дизайн+верстка. Тематика интернет магазина – автомобильные телевизоры, магнитолы, парктроники, автомобильные камеры переднего и заднего вида, беспроводные гарнитуры и т.п. (пример товаров можно увидеть здесь www.brasletik.ru/car/ ) ...
Дизайн
Сразу говорю денег на данный проект очень маловато))
кто готов за пару тройку тысяч за пару дней набросать качественный дизайн отпишитесь
Спасибо
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