Требуется разработать современный и солидный дизайн сайта.
Дизайн VBulletin
Требуется дизайн форума под дизайн игрового сайта
(основная верстка сделана), нужны тулбары, кнопочки, уголки, и тп
Работа срочная. Оригинальность 100% не требуется.
Тем, кто не знаком с дизайном и версткой VB, т.е. в портфеле такого нет,- просьба не обращаться.
Очень сложная специфика форумного движка.
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