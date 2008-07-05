Надо сделать дизайн сайта для компании которая занимается изготовлением и продажей окон. За основу можно взять этот. http://newokna.com.ua/ Но флеш использовать не надо. Более подробную информацию можно посмотреть в прикрепленном файле. ...
Внести ряд правок в дизайн
Задача такая. Есть сайт berdyansk-hotels.ru, есть к нему макеты psd.
Нужно внести ряд изменений -
1. "В самом верху страницы разделы:
Новости, О городе, Каталог жилья, Развлечения, Ссылки.
Тут не хватает одного раздела, про который шла речь в ТЗ – «Система классификации гостиничных номеров». Название конечно длинное, можно и сократить до «Система классификации номеров».
Кстати, сами разделы выглядят несколько старомодно. Надобно, что-то поинтереснее забубенить."
2. "Дальше идёт меню поиска, над которым есть разделы:
Отели, Гостиницы, Мини-гостиницы, Частный сектор, Поиск по всем разделам.
Про отели уже говорил, что такого названия в поисковом разделе быть не должно.
Все вышеуказанные разделы убираем, поскольку они присутствуют ниже, и нет смысла их дублировать.
Внизу окна для введения ключевых слов стоят чек-боксы:
Высшая, Супериор класс, Стандартные, Без категорий, искать по всем.
Конечно красиво, но смысловой нагрузки никакой не несут. Поэтому убираем."
3. "Категории номеров.
Кроме того, как уже говорил в ТЗ, в ПОИСКЕ нужно сделать так, чтобы при наведении мыши на ту или иную категорию (которые отмечены чек-боксами) появлялась подсказка о том, что это означает.
Тут есть два варианта:
а).
каждую категорию номеров сделать в виде ссылок. При нажатии на которые, в НОВОМ окне будет открываться система классификации. И в зависимости от того, на какую категорию будет произведено нажатие мышью, открываться будет как раз напротив того определения, которое соотвествует выбранному значению.
Сюит
Апартамент
Люкс
Студия
Мини-апартамент
Мини-Люкс
Семейный Супериор
Полу-люкс
Семейный
Супериор
Номер первой категории
Номер второй категории
Номер третьей категории
Номер четвёртой категории
Номер пятой категории
Жильё без категорий (простое жильё)
б).
Расположить категории не в виде строк, а в виде столбика. Как показано выше. Задействовать флэш.
И при наведении мыши на ту или иную категорию, справа от столбца должно появляться соответствующее пояснение из системы классификации.
"
4. "Вместо руки хотелось бы что-нибудь прикольное. Например, жирный кот сидящий в шезлонге на пляже, держащий в одной лапе воблу, а в другой кружку пива.
Короче говоря, хотелось бы что-нибудь стёбное и прикольное."
5. "Логотип «Гостиницы Бердянска» не впечатляет.
Есть вариант лучше:
Berdyansk-Hotels (Hot - красные буквы)
По-моему ничего, и даже немножко креативно.
Снизу логотипа идёт надпись:
«Иллюстрированный каталог гостиничного жилья в отелях и частном секторе города.»"
6. http://berdyansk-hotels.ru/index.php?option=com_hotproperty&task=view_hotel&id=17&Itemid=1
"Там есть кнопка «Оставить отзыв». А хотелось бы «Книга отзывов» (про это писал вам в предпоследнем письме; но моё пожелание осталось проигнорированным), либо «Читать отзывы»."
7. Ошибка в верстке - поисковая форма пошла вниз, а фон оказался маленьким по высоте. Нужно сделать, чтоб высота фона поиска изменялась в зависимости от высоты полей формы.
8. Ошибка в верстке - полоса в самом низу получилась оборванной.
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