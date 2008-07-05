Внести ряд правок в дизайн

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок223 просмотра

Задача такая. Есть сайт berdyansk-hotels.ru, есть к нему макеты psd.

Нужно внести ряд изменений -

1. "В самом верху страницы разделы:

Новости, О городе, Каталог жилья, Развлечения, Ссылки.

Тут не хватает одного раздела, про который шла речь в ТЗ – «Система классификации гостиничных номеров». Название конечно длинное, можно и сократить до «Система классификации номеров».

Кстати, сами разделы выглядят несколько старомодно. Надобно, что-то поинтереснее забубенить."

2. "Дальше идёт меню поиска, над которым есть разделы:

Отели, Гостиницы, Мини-гостиницы, Частный сектор, Поиск по всем разделам.

Про отели уже говорил, что такого названия в поисковом разделе быть не должно.

Все вышеуказанные разделы убираем, поскольку они присутствуют ниже, и нет смысла их дублировать.

Внизу окна для введения ключевых слов стоят чек-боксы:

Высшая, Супериор класс, Стандартные, Без категорий, искать по всем.

Конечно красиво, но смысловой нагрузки никакой не несут. Поэтому убираем."

3. "Категории номеров.

Кроме того, как уже говорил в ТЗ, в ПОИСКЕ нужно сделать так, чтобы при наведении мыши на ту или иную категорию (которые отмечены чек-боксами) появлялась подсказка о том, что это означает.

Тут есть два варианта:

а).

каждую категорию номеров сделать в виде ссылок. При нажатии на которые, в НОВОМ окне будет открываться система классификации. И в зависимости от того, на какую категорию будет произведено нажатие мышью, открываться будет как раз напротив того определения, которое соотвествует выбранному значению.

Сюит

Апартамент

Люкс

Студия

Мини-апартамент

Мини-Люкс

Семейный Супериор

Полу-люкс

Семейный

Супериор

Номер первой категории

Номер второй категории

Номер третьей категории

Номер четвёртой категории

Номер пятой категории

Жильё без категорий (простое жильё)

б).

Расположить категории не в виде строк, а в виде столбика. Как показано выше. Задействовать флэш.

И при наведении мыши на ту или иную категорию, справа от столбца должно появляться соответствующее пояснение из системы классификации.

"

4. "Вместо руки хотелось бы что-нибудь прикольное. Например, жирный кот сидящий в шезлонге на пляже, держащий в одной лапе воблу, а в другой кружку пива.

Короче говоря, хотелось бы что-нибудь стёбное и прикольное."

5. "Логотип «Гостиницы Бердянска» не впечатляет.

Есть вариант лучше:

Berdyansk-Hotels (Hot - красные буквы)

По-моему ничего, и даже немножко креативно.

Снизу логотипа идёт надпись:

«Иллюстрированный каталог гостиничного жилья в отелях и частном секторе города.»"

6. http://berdyansk-hotels.ru/index.php?option=com_hotproperty&task=view_hotel&id=17&Itemid=1

"Там есть кнопка «Оставить отзыв». А хотелось бы «Книга отзывов» (про это писал вам в предпоследнем письме; но моё пожелание осталось проигнорированным), либо «Читать отзывы»."

7. Ошибка в верстке - поисковая форма пошла вниз, а фон оказался маленьким по высоте. Нужно сделать, чтоб высота фона поиска изменялась в зависимости от высоты полей формы.

8. Ошибка в верстке - полоса в самом низу получилась оборванной.

17 лет назад
gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Выбранный исполнитель

slammm
Денис 
41 год
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов
17 лет назад
$50
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Заявки фрилансеров

slammm
Денис 
41 год
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов
17 лет назад

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