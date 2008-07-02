Надо диазйн сайта

Надо сделать дизайн сайта для компании которая занимается изготовлением и продажей окон.

За основу можно взять этот. http://newokna.com.ua/

Но флеш использовать не надо.

Более подробную информацию можно посмотреть в прикрепленном файле.

Человек должен быть из Украины.

Заинтересовавшихся прошу стучать в аську. 295-453-218 и сразу называть цену и сроки.