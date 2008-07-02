Нужен дизайн для корпоративного сайта. есть намётки.
Надо диазйн сайта
Надо сделать дизайн сайта для компании которая занимается изготовлением и продажей окон.
За основу можно взять этот. http://newokna.com.ua/
Но флеш использовать не надо.
Более подробную информацию можно посмотреть в прикрепленном файле.
Человек должен быть из Украины.
Заинтересовавшихся прошу стучать в аську. 295-453-218 и сразу называть цену и сроки.
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