Задача такая. Есть сайт berdyansk-hotels.ru, есть к нему макеты psd. Нужно внести ряд изменений - 1. "В самом верху страницы разделы: Новости, О городе, Каталог жилья, Развлечения, Ссылки. ...
Создание веб-презентации
Для сайта image-open-save-dialog.com необходимо отрисовать 5-6 слайдов веб-презентации.
В качестве затравки предлагается перерисовать скриншот на главной страницы сделав его более привлекательным...и подрисовав к нему кнопку "Узнай больше".
PS: в дальнейшем предполагается серия работ
PPS: Выполнение вышеуказанного задания резко повышает ваши шансы на эту работу.
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