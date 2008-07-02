Создание веб-презентации

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок249 просмотров

Для сайта image-open-save-dialog.com необходимо отрисовать 5-6 слайдов веб-презентации.

В качестве затравки предлагается перерисовать скриншот на главной страницы сделав его более привлекательным...и подрисовав к нему кнопку "Узнай больше".

PS: в дальнейшем предполагается серия работ

PPS: Выполнение вышеуказанного задания резко повышает ваши шансы на эту работу.

17 лет назад
gremushka
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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