Требуется нарисовать дизайн сайта Свадебного салона "Королева" (Украина, Одесса) Не применять: шаблоны. Можно применять: свадебную атрибутику, завитушки и прочий "гламур", если он там будет в тему. Цветовая гамма: желательно красноватые тона, розовый цвет, но ...
Создать дизайн сайта
Нужно оформить дизайн сайта компании, занимающейся авто-тюнингом.
Сроки очень короткие(максимум 3-4 дня).
Оплата 300 долларов, если дизайн очень понравится, то возможна премия в размере 100 долларов!
Прошу не засорять личку!
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Фирме требуется программист на постоянное место работы. Зарплата по договоренности. Необходимо наполнить сайт контентом и редактировать его. Также требуется умение разработки баннеров и организовать обмен баннерами + другие формы раскрутки. Предложения прошу ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходим веб дизайнер для правок дизайна готового корпоротивного сайта. Просьба присылать резюме, портфолио и расценки на емайл [email protected]Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт17 лет назад
- $150
Для сайта image-open-save-dialog.com необходимо отрисовать 5-6 слайдов веб-презентации. В качестве затравки предлагается перерисовать скриншот на главной страницы сделав его более привлекательным...и подрисовав к нему кнопку "Узнай больше". PS: в ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Задача такая. Есть сайт berdyansk-hotels.ru, есть к нему макеты psd. Нужно внести ряд изменений - 1. "В самом верху страницы разделы: Новости, О городе, Каталог жилья, Развлечения, Ссылки. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $50
Надо сделать дизайн сайта для компании которая занимается изготовлением и продажей окон. За основу можно взять этот. http://newokna.com.ua/ Но флеш использовать не надо. Более подробную информацию можно посмотреть в прикрепленном файле. ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен дизайн для корпоративного сайта. есть намётки.Дизайн сайтов78 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется дизайн форума под дизайн игрового сайта (основная верстка сделана), нужны тулбары, кнопочки, уголки, и тп Работа срочная. Оригинальность 100% не требуется. Тем, кто не знаком с дизайном и версткой VB, т.е. ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется разработать современный и солидный дизайн сайта.Дизайн сайтов68 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Нужно сделать макет страницы сайта, посвященного трамваю одного из городов. Сайт информационный, поэтому слишком навороченного и сложного макета не нужно. Имеется набор фотографий, из них нужно будет выбрать минимум 4 для шапки сайта. ...Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт17 лет назад