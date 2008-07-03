Есть готовый работающий сайт нужно сделать его редизайн (смена цветовой гаммы) бюджет 50 $
Шаблон+дизайн на Joostina
Нужно сделать (или подобрать подходящий) шаблон для сайта туристической тематики (сайт гостиницы) CMS Joostina. Без наполнения контентом Рассмотрим все варианты в последующем сайтов будем заказывать много планируется сделать до 100 сайтов-сателлитов..
Заявки фрилансеров
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