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Необходимо разработать дизайн сайта автомобильной тематики.

Основным разделом сайта будет раздел с объявлениями о продаже новых и подержаных автомобилей. Поэтому для участия в конкурсе необходимо подготовить дизайн только одной и самой важной по нашему мнению страницы сайта - страницы, отображающей информацию о конкретном автомобиле (отдельное объявление). Пример такой страницы, содержащий все обязательные и необходимые элементы (функции) и их примерное (но не обязательное) расположение находится в файле page_layout.pdf, а список ссылок на примеры таких страниц у других сайтов в файле page_examples.xls. Предложенные примеры никак не ограничивают Вас в стиле, цветовой гамме и других характеристиках дизайна.

Нескоторые замечания:

- необходимо оставить место под логотип с пропорциями примерно 5:1

- предоставить вид страницы в 3х вариантах: без рекламы, с баннерной рекламой стандартных форматов, с сочетанием банерной и контекстной рекламы

Масштабы всего проекта, наличие других разделов и их содержание более всего схоже с сайтом Cars.com.

Креативные предложения, оригинальные идеи по функционалу и юзабилити также приветствуются.

Указанный бюджет не является окончательным и будет оговорен в процессе сравнения и обработки Ваших предложений. Достойное вознаграждение гарантируем.