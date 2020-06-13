Написать текст для вкладки Карьера

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И так, то что я вам отправлял, ранее не актуально, мы нашли выход. Мне нужен подробный разбор для вкладки Карьера на сайте. Тут я вам опишу наброски и ориентировочный заголовок. Построй карьеру успешного трейдера в компании QusarНаписать немного о том, почему трейдинг сейчас актуален, можно зарабатывать хорошие деньги и обеспечить себе достойную жиднь. Наша цель от обучения найти лучших из лучших, перспективных или уже трейдеров с опытом для увеличение прибыли компании в этом деле.Далее рассказать пошагово как присоединиться к клубу успешных трейдеров и аналитиков. Компания вам предлагает пройти вводный курс обучения, с стратегиями торговли, в курс включена реальная практика у вас будет возможность следить за работой нескольких ведущих трейдеров компании Qusar, понять чем они руководствуются в принятии решений. Во время обучения проходит конкурс отбор, ваше желание и упорство может подарить вам место в команде профессиональных трейдеров Qusar. Средняя стартовая заработная плата трейдера в Qusar составляет 2300$

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