Фирменный стиль компании

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт32 заявки256 просмотров

Необходим фирменный стиль(в первую очередь макет фирменного бланка, визитки) для образовательного учреждения. Фирменные цвета - темно синий и серый, синий отображен на логотипе, серый(серебряный) необходимо подобрать. Материалы отправлю по почте.

13 лет назад
ruresident
Евгений 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

vertikal-nik
Роман 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$249
5 дней

Заявки фрилансеров

vertikal-nik
Роман 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад