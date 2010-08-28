Исполнительный дизайнер

$500
Фирменный стильЗакрыт25 заявок650 просмотров
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Необходим дизайнер с о/р на постоянное сотрудничество по мере поступления заказов!

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Указывать в заявках сроки выполнения иллюстраций на заданную тему

Опыт в проектирование веб-сайтов приветствуется (цена - сроки)

Предпочтение отдается фрилансерам с Украины (Днепропетровск)

Талантам с других стран и регионов

Уровень выполнения работ высокий!

13 лет назад
realist127
Милан 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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