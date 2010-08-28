Исполнительный дизайнер

РА требуется надёжный дизайнер. Предпочтение кандидатам, имеющим хороший опыт работы в разработке фирменного стиля (айдентики), дизайна полиграфии, знание предпечатной подготовки приветствуется. Опыт работы от 3-х лет. Оплата достойная! приоритет проживающим в Днепропетровске или готовность переехать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим дизайнер с о/р на постоянное сотрудничество по мере поступления заказов!
Указывать в заявках сроки выполнения фирменного стиля и цену
Указывать в заявках сроки выполнения иллюстраций на заданную тему
Опыт в проектирование веб-сайтов приветствуется (цена - сроки)
Предпочтение отдается фрилансерам с Украины (Днепропетровск)
Талантам с других стран и регионов
Уровень выполнения работ высокий!
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