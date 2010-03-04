Логотип + пластиковая карта, конверт и вкладыш.

Очень доволен результатом сотрудничества. Константин в рамках проекта сделал даже больше, чем обещал: предоставил огромное количество отличных дополнительных вариантов логотипа. С пониманием отнесся к нашим вынужденным задержкам в согласовании окончательного варианта. На замечания и дополнительные пожелания Константин реагировал крайне профессионально: толковые пожелания немедленно исполнял и вносил соответствующие поправки в макеты. Про бестолковые - говорил, что они бестолковые - и все равно исполнял =) Элементы фирменного стиля были выполнены на отлично, с пониманием. С Константином приятно иметь дело.