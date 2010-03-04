Логотип + пластиковая карта, конверт и вкладыш.

Здравствуйте. Требуется ребрендинг фирменного стиля РА "Мед-Инфо". Детальная информация об агентстве находится на сайте http://med-info.com.ua Хотелось бы обратить внимание на некоторые детали: - ранее, агентство специализировалось не предоставлении своих услуг исключительно фармацевтическим и медицинским компаниям. Сегодня от узкой специализации ...
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Персональный проект для Константина Селицкого (IKinCJ).
Требуется придумать логотип и дизайн пластиковой карты для магазина автозапчастей с сопутствующими конвертом и вкладышем.
Условия оплаты: 50% в качестве предоплаты и 50% по завершении.
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