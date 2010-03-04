Логотип + пластиковая карта, конверт и вкладыш.

$400
Фирменный стильЗавершен13 заявок328 просмотров
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Персональный проект для Константина Селицкого (IKinCJ).

Требуется придумать логотип и дизайн пластиковой карты для магазина автозапчастей с сопутствующими конвертом и вкладышем.

Условия оплаты: 50% в качестве предоплаты и 50% по завершении.

14 лет назад
Areksy
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
IKinCJ
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$400
15 дней
Очень доволен результатом сотрудничества. Константин в рамках проекта сделал даже больше, чем обещал: предоставил огромное количество отличных дополнительных вариантов логотипа. С пониманием отнесся к нашим вынужденным задержкам в согласовании окончательного варианта. На замечания и дополнительные пожелания Константин реагировал крайне профессионально: толковые пожелания немедленно исполнял и вносил соответствующие поправки в макеты. Про бестолковые - говорил, что они бестолковые - и все равно исполнял =) Элементы фирменного стиля были выполнены на отлично, с пониманием. С Константином приятно иметь дело.
Алексей, благодарю Вас за хорошую деловую атмосферу, которая царила на протяжении всего проекта. Подробный бриф и четкие требования, благотворно содействовали конечному результату. Порадовала Ваша краткая и лаконичная манера общения. Благодарю Вас. С уважением, Константин.
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