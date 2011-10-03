Нарисовать фирменный стиль по готовым эскизам

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен10 заявок244 просмотра

Нужно сделать фирменный стиль для ООО Атера.

(фирменный бланк, конверт, папка с уголком, круглый макет для нанесения на поверхностьCD-диска, образец визитки).

Есть логотип logo.rar.

Цветовая гамма -Черный, темно-красный. Как в логотипе.

- то, что Заказичку понравилось по дизайну -см. файл 29985-vci.jpg и 29844.jpg

Еще им понравился стиль фирмы ГЕОС, - момент, как сделан логотип выпукло на фоне центральной части страницы.

(см файлы в папка геос).

Наш логотип нужно сделать так же везде - выпуклым и полупрозрачным в центральной части страницы.

Собственно, особенно придумывать ничего не нужно.

Соединиить воедино пожелания.

Сэмпл нужен в Кореле 11-й версии, разрешение 600 DPI.

Бюджет 70$.

Срок 3 дня.

Оплату ГАРАНТИРУЕМ выбранному исполнителю!

14 лет назад
carich
Ольга 
54 года
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранные исполнители

grizalina
Елена 
43 года
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$80
4 дня
Все сделано замечательно! Не нарадуюсь! Со вкусом и фантазией в срок!Спасибо!
Как обычно все на высшем уровне! Спасибо!
masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$70
1 день

Заявки фрилансеров

grizalina
Елена 
43 года
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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