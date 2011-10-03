Нарисовать фирменный стиль по готовым эскизам

Нужно сделать фирменный стиль для ООО Атера.

(фирменный бланк, конверт, папка с уголком, круглый макет для нанесения на поверхностьCD-диска, образец визитки).

Есть логотип logo.rar.

Цветовая гамма -Черный, темно-красный. Как в логотипе.

- то, что Заказичку понравилось по дизайну -см. файл 29985-vci.jpg и 29844.jpg

Еще им понравился стиль фирмы ГЕОС, - момент, как сделан логотип выпукло на фоне центральной части страницы.

(см файлы в папка геос).

Наш логотип нужно сделать так же везде - выпуклым и полупрозрачным в центральной части страницы.

Собственно, особенно придумывать ничего не нужно.

Соединиить воедино пожелания.

Сэмпл нужен в Кореле 11-й версии, разрешение 600 DPI.

Бюджет 70$.

Срок 3 дня.

Оплату ГАРАНТИРУЕМ выбранному исполнителю!