Уважаемые коллеги, Есть исходное ТЗ и определенные наработки по Brand Story (товар массового потребления, продукт питания) Необходимо добавить туда креативную часть и оформить все это в формате презентации на 5-7 минут. ...
Нарисовать фирменный стиль по готовым эскизам
Нужно сделать фирменный стиль для ООО Атера.
(фирменный бланк, конверт, папка с уголком, круглый макет для нанесения на поверхностьCD-диска, образец визитки).
Есть логотип logo.rar.
Цветовая гамма -Черный, темно-красный. Как в логотипе.
- то, что Заказичку понравилось по дизайну -см. файл 29985-vci.jpg и 29844.jpg
Еще им понравился стиль фирмы ГЕОС, - момент, как сделан логотип выпукло на фоне центральной части страницы.
(см файлы в папка геос).
Наш логотип нужно сделать так же везде - выпуклым и полупрозрачным в центральной части страницы.
Собственно, особенно придумывать ничего не нужно.
Соединиить воедино пожелания.
Сэмпл нужен в Кореле 11-й версии, разрешение 600 DPI.
Бюджет 70$.
Срок 3 дня.
Оплату ГАРАНТИРУЕМ выбранному исполнителю!
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