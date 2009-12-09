# 1 — $

Придумать название, логотип и доменное имя сайта.

Компания занимается производством навесов для автомобилей из сотового поликарбоната.

Основным отличием наших навесов

1. Низкая цена.

2. Сборка осуществляется покупателем самостоятельно. (Это проще и дешевле чем платить бриаде полутрезвых монтажников.)

3. Навесы можно перевезти на личном автотранспорте, длина не превышает 3м. (На прицепе или багажнике)

4. Широкий спектр размеров.

Ну вобщем потому что нет сборки, нет доставки и детали унифицированы то цена намного ниже конкурентов. Ну это чтоб было больменее понятно на что делать акценты.

При этом конечно мы можем делать и по индивидуальным проектам, но акцент на этом не ставится.

Задание.

1. Придумать название. Оно должно отражать основные наши приемущества.

2. Сделать логотип.

3. Придумать короткое запоминающееся доменное имя (в зоне ru), если название типа "Навес своими руками" то такой домен мне не нужен. Нужно чтото короткое и запоминающееся, типа garag.ru но оно занято Само собой проверка на nic.ru обязательна.

В личку не пишите, все предложения сюда и с ценой.