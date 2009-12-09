Придумать название, логотип и доменное имя сайта.

Фирменный стильЗавершен8 заявок725 просмотров
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#1$

Придумать название, логотип и доменное имя сайта.

Компания занимается производством навесов для автомобилей из сотового поликарбоната.

Основным отличием наших навесов

1. Низкая цена.

2. Сборка осуществляется покупателем самостоятельно. (Это проще и дешевле чем платить бриаде полутрезвых монтажников.)

3. Навесы можно перевезти на личном автотранспорте, длина не превышает 3м. (На прицепе или багажнике)

4. Широкий спектр размеров.

Ну вобщем потому что нет сборки, нет доставки и детали унифицированы то цена намного ниже конкурентов. Ну это чтоб было больменее понятно на что делать акценты.

При этом конечно мы можем делать и по индивидуальным проектам, но акцент на этом не ставится.

Задание.

1. Придумать название. Оно должно отражать основные наши приемущества.

2. Сделать логотип.

3. Придумать короткое запоминающееся доменное имя (в зоне ru), если название типа "Навес своими руками" то такой домен мне не нужен. Нужно чтото короткое и запоминающееся, типа garag.ru но оно занято Само собой проверка на nic.ru обязательна.

В личку не пишите, все предложения сюда и с ценой.

14 лет назад
Kostas2001
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов(-1)
Победитель конкурса
Vitaflax
Виталий 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 дней назад
14 лет назад
Это самый приятный отзыв который я пишу. Сказать по правде я не работаю с новыми пользователями и с теми у кого нет отзывов. У меня все не доходили руки отклонить предложения Виталия, но я рад что не успел этого сделать. Так как он не дожидаясь пока его отклонят или выберут предоставил мне варианты эскизов и вариант доменного имени который мне сразу понравился. Осталось только включить его в конкурс и дождаться других вариантов от конкурсантов. Но вобщем то только он предоставил все в одном лице, и название и логотип. Что очень приятно не парил мне мозг с оплатой, я имею обыкновение ею малость задерживать :-( Я считаю что инициатива должна быть поощрена, так что всем рекомендую этого исполнителя.
Заказ оплатил, хоть и с задержкой. Доверять человеку можно. Надеюсь на продолжение работы с этим заказчиком.
Заявки фрилансеров
Vitaflax
Виталий 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 дней назад
14 лет назад
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