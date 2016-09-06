Разработка фирменного стиля

$500
Фирменный стильЗавершен1 заявка180 просмотров
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Требуется разработать фирменный стиль агрофирмы, состоящий из следующих элементов:-пакеты семян;-наклейки;-дизайн обложки и верстка каталога;-полиэтиленовые пакеты;-рекламная листовка;-футболки;-бейдж;-визитки(корпоративные, персональные);-дисконтная карта;-монетница;-плакаты, баннеры;-буклет;-брендирование авто.

7 лет назад
nataly_ks
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Ruslan1990
Руслан 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
14 дней назад
7 лет назад
$500
30 дней
Руслан - прекрасный дизайнер, отличный исполнитель, ответственный, терпимый к правкам, что важно при объемном проекте и требовательном клиенте) Делает все максимально быстро, если вдруг какие-то непредвиденные обстоятельства (что крайне редко) - сразу предупреждает. Сотрудничеством очень довольны, будем обращаться еще неоднократно) Спасибо, Руслан!
Проект был достаточно объемным и продолжительным по времени, но в то же время очень интересным. Четкая подача заказа, при полном отсутствии каких-либо ограничений, а также готовность оказывать всяческое содействие в выполнении задания оставили только положительные эмоции от сотрудничества. Обсуждение всех рабочих моментов быстрое и без проволочек, на выполнение задания отводилось разумное количество времени. Отдельно хочу поблагодарить за своевременную и достойную оплату. Буду очень рад дальнейшим совместным проектам.
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