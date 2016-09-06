Разработка фирменного стиля

Проект был достаточно объемным и продолжительным по времени, но в то же время очень интересным. Четкая подача заказа, при полном отсутствии каких-либо ограничений, а также готовность оказывать всяческое содействие в выполнении задания оставили только положительные эмоции от сотрудничества. Обсуждение всех рабочих моментов быстрое и без проволочек, на выполнение задания отводилось разумное количество времени. Отдельно хочу поблагодарить за своевременную и достойную оплату. Буду очень рад дальнейшим совместным проектам.