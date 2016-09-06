Разработка фирменного стиля

Необходимо создать фирменый стиль, логотип для онлайн фитнес школы. Сайт на вордпресс( онлайн школа) . Создать рисованый мультик про меня и мою школу( я персональный тренер, фитнес нутрициолог, коуч). Упоковать курс для автоматической продажи ( ...
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Требуется разработать фирменный стиль агрофирмы, состоящий из следующих элементов:-пакеты семян;-наклейки;-дизайн обложки и верстка каталога;-полиэтиленовые пакеты;-рекламная листовка;-футболки;-бейдж;-визитки(корпоративные, персональные);-дисконтная карта;-монетница;-плакаты, баннеры;-буклет;-брендирование авто.
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