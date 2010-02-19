Необходимы название, слоган, логотип для сайта о туризме + адрес сайта в зоне ру (желательно). Кидайте сроки, цены, портфолио. В смысле туризм - это отдых. Там будет отзывы и статьи от курортах, ...
Разработка ФС
Задача:
1. Доработать логотип. Наброски логотипа, которые мне нравятся в архиве logo.rar
Логотип кажется сделан неумело и криво. Но идея нравится.
2. На основе логотипа сделать фирменный стиль. Пример стиля - http://fitokurs.blox.ua/resource/clip_image002vost....
Нравится все, кроме желтого стиля.
Оплата по факту.
Выбранный исполнитель
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