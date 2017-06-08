Разработка гайдлайн для компании

Фирменный стильЗакрыт18 заявок281 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
  • Логотип, варианты построения логотипа и его охранная зона, цветная, черно-белая и монохромная версия.
  • Характеристика констант бренда (шрифты, цвета и сочетания цветов, фирменный блок и т.п.) с правилами их масштабирования и

    применения на разных носителях.

  • Принципы компоновки слоганов и взаиморасположения их с логотипом.
  • Правила оформления текстовой информации (письма, прайсы, счета и т.д.)
  • Принципы создания макетов для полиграфической продукции или готовые макеты.

О нашей компании: 

АВАТАР

 

ВЫБРАТЬ НУЖНОЕ!

 

-  инновационная зуботехническая лаборатория

- цифровая зуботехническая лаборатория

- зуботехническая лаборатория будущего

- фрезеровочный центр

- инновационный фрезерный центр

- цифровой фрезерный центр

...................

 

Например: Инновационная зуботехническая лаборатория АВАТАР - воплощение реальности!

 

или

 

Зуботехническая лаборатория будущего АВАТАР - воплощение реальности!

 

 

Аватар - нисхождение Бога в более низкие сферы бытия  с целью передать энергию или божественное могущество.

Термин берет истоки из индуизма. У бога Вишну было 10 аватаров, из них наиболее популярны  Кришна, Будда, Рама.

 

Ну и конечно Аватар у всех ассоциируется с одноименным фильмом.

 

Исходя из вышесказанного:

 

По моему видению логотипа:

- цвета  должны быть синими

- немного  мифический, фантастический

- так как мы работаем в сфере стоматологии, где то должен быть зубик)

7 лет назад
alexuc
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад