Разработка гайдлайн для компании

Логотип, варианты построения логотипа и его охранная зона, цветная, черно-белая и монохромная версия.

Характеристика констант бренда (шрифты, цвета и сочетания цветов, фирменный блок и т.п.) с правилами их масштабирования и применения на разных носителях.

Принципы компоновки слоганов и взаиморасположения их с логотипом.

Правила оформления текстовой информации (письма, прайсы, счета и т.д.)

Принципы создания макетов для полиграфической продукции или готовые макеты.

О нашей компании:

АВАТАР

ВЫБРАТЬ НУЖНОЕ!

- инновационная зуботехническая лаборатория

- цифровая зуботехническая лаборатория

- зуботехническая лаборатория будущего

- фрезеровочный центр

- инновационный фрезерный центр

- цифровой фрезерный центр

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Например: Инновационная зуботехническая лаборатория АВАТАР - воплощение реальности!

или

Зуботехническая лаборатория будущего АВАТАР - воплощение реальности!

Аватар - нисхождение Бога в более низкие сферы бытия с целью передать энергию или божественное могущество.

Термин берет истоки из индуизма. У бога Вишну было 10 аватаров, из них наиболее популярны Кришна, Будда, Рама.

Ну и конечно Аватар у всех ассоциируется с одноименным фильмом.

Исходя из вышесказанного:

По моему видению логотипа:

- цвета должны быть синими

- немного мифический, фантастический

- так как мы работаем в сфере стоматологии, где то должен быть зубик)