Создание лого, бренд-бука

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт11 заявок577 просмотров
#1$

Строительная компания с иностранным капиталом. Уже имеется логотип, для него необходимо сделать рестайлинг и предоставить свои варианты видения.

Описательная информация:

Компания будет вести строительство лишь одного объекта – брендирование объекта и компании в единой концепции. Архитектурно-строительная концепция была создана в Лондоне, в строении будут отсутствовать характерные для Петербурга барельефы, каллонада, так же в объекте не присутствует стиль Барроко, Рококо, Класицизм. Фасадные части здания выполнены из стекла и природного гранита серовато-голубого цвета. Объект будет расположен близ реки (водоема), запланирована пристань.

Реклмендации:

Логотип не обязательно должен иметь элементы характерные для строительных компаний (домики, краники, сваи, кирпичики и т.д.) но возможно использование элементов.

В нашем видении логотип должен в первую очередь ассоциироваться с роскошью, отображать Laxery уровень, премиум класс, некий знак «качества» олицетворяющий принадлежность к высшему свету. В то же время не стоит привязываться к российской аристократии напрямую, помня, что есть европейские инвесторы, а проект здания был создан в Лондоне. Логотип с европейским лоском.

Эпитеты:

Рафинированность, без излишеств, рачительность, многогранность, актуальность и современность, помним что «роскошь не кричит – роскошь шепчет»… элегантность линий, простота форм, свобода, гедонизм, не перегруженность элементами. Бесконечность и в то же время сдержанность.

Для нас важно создать логотип не для компании и не для объекта, а некий знак для целой группы людей относящих себя к Luxury, этот знак будет олицетворять принадлежность к классу, высшему современному свету, богеме. Так у некоторых домов российской аристократии были свои фамильные знаки, передающиеся из поколения в поколение.

Нужно создать что-то подобное с европейским лоском в разрезе современных тенденций.

Цветовая гамма:

В цветовой гамме Вас не ограничиваем, но есть ряд пожеланий – палитра синего, возможно присутствие черного, (серебро), белый, использование градиентов.

У заказчика есть лого, но поверьте друзья, он ужасен. На данном этапе необходим логотип, чтобы предложить его заказчику и соответственно продолжить работу над фирменным стилем компании. Оплата будет произведена после согласования с заказчиком, поэтому и лучше, чтобы Вы были из СПб, мы могли бы оперативно работать.

Исключительно из Санкт-Петербурга для постоянного сотрудничества.

17 лет назад
madjesty
Роман 
41 год
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Фирменный стиль для строительно-торговой компании

    $342

    Добрый день. Приглашаем принять участие в тендере на создание фирменного стиля компании. О нас: строительная компания, торговая компания. Основная специализация промышленные полы, плюс общестроительные работы. Продажа оборудования, материалов. Пожелания: 1. Цвет ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Фирменный стиль+сайт-визитка+печать

    ЕСть некоммерческая организация. Необходимо: 1.Разработать фирменный стиль (бланки, визитки, конверты, папки, сертификаты) 2.На основе фименного стиля создать САЙТ-визитку и печать. На работу есть неделя. Предварительные результаты нужны ...

    Фирменный стиль2 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • Фирменный стиль и дизайн сайта

    $500

    Что требуется разработать: 1. Логотип. Стандарты и правила использования 2. Фирменный шрифт и рекомендации по выбоу дополнительных. 3. Визитки, бланки, конверты 4. Бланки договоров, ком. предложений, счетов и ...

    Фирменный стиль32 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка имиджа д/линейки медицинских препаратов

    Необходимо разработать имидж для портфеля медицинских препаратов. Есть брендбук, регламентирующий цветовую гамму и вводные. Имидж нужен для создания рекламного модуля, подходящего для дальнейшей печати в специализированной прессе, а также для разработки каталога продукции. Препараты ...

    Фирменный стиль2 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • Дизайн визитки для сервисного центра

    $25

    Требуется разработка дизайна визитки для сервисного центра по ремонту сотовых телефонов. Визитка двухсторонняя, полноцвет. Шрифты на визитке должны хорошо читаться. Визитка горизнтальная. Логотипа пока нет, вместо него использовать название и профиль: ...

    Фирменный стиль3 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • Логотип и фирменный стиль

    Необходимо разработать Логотип(Товарный/Фирменный знак) и фирменный стиль. Пожалуйста, внимательно читайте требования к оформлению предложений! Компания - ООО "Кулинар". Производство мясной продукции. Торговая марка(зарегистрирована) - "Кулинаров" ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад