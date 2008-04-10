Нужен логотип, визитки, бланк, конверт. Обращаться только профессионалам.
Создание лого, бренд-бука
Строительная компания с иностранным капиталом. Уже имеется логотип, для него необходимо сделать рестайлинг и предоставить свои варианты видения.
Описательная информация:
Компания будет вести строительство лишь одного объекта – брендирование объекта и компании в единой концепции. Архитектурно-строительная концепция была создана в Лондоне, в строении будут отсутствовать характерные для Петербурга барельефы, каллонада, так же в объекте не присутствует стиль Барроко, Рококо, Класицизм. Фасадные части здания выполнены из стекла и природного гранита серовато-голубого цвета. Объект будет расположен близ реки (водоема), запланирована пристань.
Реклмендации:
Логотип не обязательно должен иметь элементы характерные для строительных компаний (домики, краники, сваи, кирпичики и т.д.) но возможно использование элементов.
В нашем видении логотип должен в первую очередь ассоциироваться с роскошью, отображать Laxery уровень, премиум класс, некий знак «качества» олицетворяющий принадлежность к высшему свету. В то же время не стоит привязываться к российской аристократии напрямую, помня, что есть европейские инвесторы, а проект здания был создан в Лондоне. Логотип с европейским лоском.
Эпитеты:
Рафинированность, без излишеств, рачительность, многогранность, актуальность и современность, помним что «роскошь не кричит – роскошь шепчет»… элегантность линий, простота форм, свобода, гедонизм, не перегруженность элементами. Бесконечность и в то же время сдержанность.
Для нас важно создать логотип не для компании и не для объекта, а некий знак для целой группы людей относящих себя к Luxury, этот знак будет олицетворять принадлежность к классу, высшему современному свету, богеме. Так у некоторых домов российской аристократии были свои фамильные знаки, передающиеся из поколения в поколение.
Нужно создать что-то подобное с европейским лоском в разрезе современных тенденций.
Цветовая гамма:
В цветовой гамме Вас не ограничиваем, но есть ряд пожеланий – палитра синего, возможно присутствие черного, (серебро), белый, использование градиентов.
У заказчика есть лого, но поверьте друзья, он ужасен. На данном этапе необходим логотип, чтобы предложить его заказчику и соответственно продолжить работу над фирменным стилем компании. Оплата будет произведена после согласования с заказчиком, поэтому и лучше, чтобы Вы были из СПб, мы могли бы оперативно работать.
Исключительно из Санкт-Петербурга для постоянного сотрудничества.
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