Фотограф на съемку в детских садах

$23
  1. Биржа фриланса
  2. Фотосъемка
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В компанию, организующую детские  фотосъёмки требуется фотограф, занятость в будние дни до обеда. Фотосъемка проходит на улице, на территории детских садов . Работа осуществляется по каталогу компании. Города с открытой вакансией: Набережные Челны, Иркутск, Тамбов, Киров, Ижевск. 

6 лет назад
guest_15645814383217
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6 лет назад

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