Фотографирование спортивного питания

Добры день,

Ищу исполнителя в Москве, который может сфотографировать банки спортивного питания

Сайт уже есть gosport.shop интересует на первом этапе сначала бренд Sponser, что бы посмотреть что получится

+ требуется обработка фотографий в PNG формат удалив белый фон

+ на один товар должно быть 3-4 фото с разных ракурсов, как то креативно! что бы не похоже на другие сайты

Сообщите ваши условия работы и сроки.

Спасибо,