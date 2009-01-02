Фотография тары

Необходимо найти фотографию для вставки на http://plasticpro.ru/

Сейчас там фото не совсем в тему - бочки старые и потрёпаные.

Нужно что-нибудь по теме пластиковой тары (бочек, канистр). Чтобы красиво и красочно смотрелось.

Креатив приветствуется. Ширина изображения должна быть более 900 пикселей.

Если в предложениях к проекту появится ссылка на подходящее изображение, оплата 150 WMR.