Требуется фотограф для съемки работ по аэрографии, включая процесс аэрографии авто, шлемов и росписи стен. Желаем опыт в подобных проектах. Работа может проходить как в малярном цеху, так и с выездами. Оплата обсуждается, предложите свою цену.
Фотосъемка картин
Нужен фотограф для высококачественной съемки картин. Требование самого высокого качества.
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