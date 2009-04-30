Фотосъемка каталожная

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Закрыт9 заявок300 просмотров

Необходимо подготовить к печати каталог продукции 120 полос, но сначала необходимо произвести съемку фотографий ( 300 шт) необходимо профессиональный фотограф ( предметник), также должна быть фотостудия, с возможностью моментального вывода на компютер. После съемки необходимо все сверстать, т.е. также нужнен верстальщик работающий в indesign, и подготовить к печати(препресс)

Прошлогодний каталогможно посмотреть здесь http://www.rusteaco.ru/price/upload/catalog_RTC_2009.pdf

16 лет назад
GALAKTIKARA
Илья 
54 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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