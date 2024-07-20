Требуется девушка для фотосъемки в рамках проекта 'цветок'. Необходимо снять шесть видео, строго по примеру, в горизонтальном и статичном формате. Обязательные атрибуты: цветок, стол и книжка. Подходите к съемке с креативом и вниманием к деталям.