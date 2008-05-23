Нужен фотограф, съемка обуви

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Фотосъемка
Завершен3 заявки316 просмотров

Необходимо приехать в салон со штативом, светом по возможности и с камерой

2. Составить композицию из нескольких пар обуви

3. снять 5-10 снимков

4. отдать джипеги и уехать

город: Москва, центр

от 100-150$ и выше

17 лет назад
djamag
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

photographer
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
$150
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

photographer
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад

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