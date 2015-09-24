Объектная съемка для интернет-магазина г.Киев

$3000
ФотосъемкаЗакрыт4 заявки175 просмотров
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Требуется фотограф с собственной мобильной фото-студией для объектной съемки для интернет-магазина. 10тис товаров.

Тематика рыбалка. (изделия не стеклянные, без отражения)

Нам нужны 4 фотографии товара. Две фотографии упаковки (обе стороны), две товара. На белом фоне.

С минимальной обработкой, так как очень большой объем работы.

План работы: снимать по категориям. К примеру - воблеры. Выставили оборудование, отсняли всю партию. Создали карту схематическую съемки для данного типа на будущие. Двинулись дальше.

Город: Киев обязательно.

Жду от вас предложения по стоимости фотографии, примеры работы, и объем фотографий который вы можете делать в месяц.

8 лет назад
bezklynskyi
Владимир 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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