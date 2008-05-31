Обработка фото

  1. Биржа фриланса
  2. Фотосъемка
Завершен20 заявок519 просмотров

День добрый. Требуется обработать две фотографии (лицо человека) к размещению на сайте (убрать фон, облагородить, но так, чтобы сохранилась естественность, и не было кукольности). Указывайте сроки - цены -примеры работ. ПРИВАТ игнорируется:)

17 лет назад
happy-art
Татьяна 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранные исполнители

msats
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
71 отзыв(-1)
17 лет назад
$60
Ошеломительно быстро обработал фотографии на хорошем уровне. Рекомендую.
Напишу по пунктам. 1. Четко поставлена задача. 2. Легкий в общении человек. 3. Оплата сразу после выполнения. Резюме: Можно доверять, позитивно настроенная. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. С уважением, Яковенко Максим
IgorKulik
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
Очень качественная и профессиональная обработка. Выполнил все на высшем уровне. Отменная работа!!!

Заявки фрилансеров

msats
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
71 отзыв(-1)
17 лет назад
IgorKulik
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад

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