Необходимо приехать в салон со штативом, светом по возможности и с камерой 2. Составить композицию из нескольких пар обуви 3. снять 5-10 снимков 4. отдать джипеги и уехать ...
Обработка фото
День добрый. Требуется обработать две фотографии (лицо человека) к размещению на сайте (убрать фон, облагородить, но так, чтобы сохранилась естественность, и не было кукольности). Указывайте сроки - цены -примеры работ. ПРИВАТ игнорируется:)
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