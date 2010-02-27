Портфолио для пиццерии 50 - 70 фото. Фотосессия.

Не присылайте просто ваше портфолио, смотрю только ответы на поставленные вопросы!

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- 1 Необходимо приехать м. Тушинская в ресторан - пиццерию, сфотографировать блюда - пицца, салаты, вторые блюда. Общее кол-во фото по три на каждое блюдо! Далее фотки необходимо обработать в программе дизайна (фотошёп или кто как). Интересует стоимость!

- 2 Часто будет требоваться фотосессия для потенциальных промоутеров-моделей или моделей. Дорогие не предлагать варианты, промоутеры много не платят, иногда вообще приносят фото с телефона))) вобщем нужны кандидаты, которые регулярно по предварительному созвону будут выезжать на фотосессию или приглашать к себе в оффис (стоимость разная будет, указывайте кратко условия и стоимость). Фотосессии по 20, 50, 100, 500, 2000 фото. Обработка фото в сессии на 20, 50 и 100 не обязательна всегда, по этому укажите с ней и без неё.