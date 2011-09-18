Портретная съемка.

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Закрыт4 заявки230 просмотров

Срочно нужен фотограф. Объем работы - 3-4 часа, портретная съемка. Выезд для съемки в пределах МКАД. Портфолио обязательно.

[email protected]

8-967-198-07-98

14 лет назад
semleana
Оксана 
48 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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