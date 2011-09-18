Портретная съемка.

Есть коттедж который только после ремонта, Нужно отфотографировать интерьеры и предметы интерьера. предметы интерьера нужно отфотографировать в интерьере и отдельно (сделать что то типа студийных фото) Интерьеры сейчас неживые (нежилые) и соотв ...